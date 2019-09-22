Путін розглядав заручників як розмінну монету, - Порошенко

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Кремль тримав українців в якості політичних бранців для тиску, зазначив Порошенко

Кремль 5 років тримав українців в якості політичних бранців для тиску на міжнародну спільноту. Про це лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив під час інтерв’ю в ефірі програми "Рандеву".

Порошенко розповів, що перше обговорення прізвища Сенцова було через два тижня після його незаконного арешту.

"П’ять років Путін категорично відмовлявся це обговорювати, незважаючи на шалений тиск. Потім додався Сущенко, потім додався Балух, потім додалися інші. Не було жодної розмови, коли б ми не згадували (про політв’язнів). Путін розглядав заручників як розмінну монету. І тим він купував можливе скасування санкцій. Або намагався підтримати когось, наприклад, Медведчука. Чи, навпаки, ударити по комусь, наприклад, по Порошенку", – підкреслив Порошенко.

Він зазначив, що внаслідок рішення Морського трибуналу в Гамбурзі подальше утримування українських моряків ставало ризикованим для Росії. Тому агресор пішов на широкий обмін, намагаючись відбілити свою міжнародну репутацію.

"Якщо би не було виконане це рішення суду, точніше Трибуналу у Гамбурзі, яке було розпочато позовом одразу ж після подій в листопаді, після акту агресії в Керченській протоці, російські кораблі могли б заарештовувати в будь-якій частині світу. І рішення арбітражу, де повністю визнано, що Україна діяла в чіткій відповідності до міжнародного права, Україна надала достатні неспростовні докази і Росія була зобов’язана якнайшвидше, негайно, відпустити наших моряків без будь-яких попередніх обговорень і умов. Путін точно віддавав собі звіт про цю небезпеку, яка створила додаткову мотивацію для того, щоб вирішити це питання саме зараз", – зазначив Порошенко.

Він нагадав, що за час його президентської каденції вдалось повернути понад три тисяч полонених. При цьому абсолютно неприпустимо, щоб звільнені українські моряки після повернення додому давали будь-які свідчення слідчим органам країни-агресора, переконаний політик.

"Зараз, принаймні по заявах слідчого комітету Росії, вони збираються продовжувати допитувати наших моряків. Вони в них, виявляється, ще є підозрюваними. Але наші моряки мають бути випущені без будь-яких умов, тому що це є прецедент для виконання рішень міжнародного суду. Я б не тягнув ковдру на себе, от нібито там арбітраж зіграв, чи переговорити з Путіним. Є результат – виграла Україна, ми б’ємося за своїх і я всіх з цим вітаю", – підкреслив Порошенко.