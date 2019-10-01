Путин рассказал, когда Россия выведет войска из Абхазии и Южной Осетии

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Войска РФ с оккупированных территорий будут выведены после принятия соответствующего решения

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что решение о выводе войск с оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии Россия примет самостоятельно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Об этом Путин заявил во время пребывания на саммите Евразийского экономического сообщества, который проходит в столице Армении Ереване.

"Когда мы примем такое решение", - сказал Путин, отвечая на вопрос, когда Россия выведет свои войска с оккупированной территории.

Также президент РФ заявил, что Россия выполняет взятые на себя в 2008 году обязательства.

Отметим, военный конфликт в Абхазии и Южной Осетии произошел в августе 2008 года. Тогда Россия поддержала оккупацию регионов Грузии. После этого грузинское правительство объявило о разрыве дипломатических отношений с Москвой.

По сообщению Министерства обороны России в декабре 2018 года, на территории Абхазии и Южной Осетии находятся военные базы РФ.

Напомним, 25 августа на территории оккупированной Абхазии начались "президентские выборы". В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Украина не признает фейковые "выборы" и рассматривает их как очередную провокационную попытку РФ легитимизировать пророссийский сепаратистский режим оккупированной грузинской территории Абхазия.

Ранее РБК-Украина сообщало, что для посещения оккупированных территорий Нагорного Карабаха, Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, а также прилегающих к ним районов, украинские граждане должны руководствоваться законодательством Азербайджана и Грузии.