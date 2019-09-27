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В МИД разъяснили процедуру посещения оккупированных районов Грузии и Азербайджана

Новости » Политика    27.09.2019 - 20:00
В МИД разъяснили процедуру посещения оккупированных районов Грузии и Азербайджана
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и Грузии

Граждане Украины, которые хотят посетить оккупированные территории Нагорного Карабаха, Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, а также прилегающих к ним районов, должны руководствоваться законодательством Азербайджана и Грузии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Нарушение этого законодательства влечет за собой административную и уголовную ответственность", - говорится в сообщении.

Также в ведомтсве отметили, что Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и Грузии в рамках их международно признанных границ.

Кроме того, в ведомстве порекомендовали при осуществлении любых заграничных путешествий пользоваться созданным МИД сервисом добровольной регистрации украинских граждан во время путешествий за границу - "ДРУГ".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 18 сентября новоназначенный посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе вручил копии верительных грамот заместителю главы Министерства иностранных дел Украины Василию Боднару.

Кроме того, Украина, Азербайджан и Турция создадут трехсторонний формат сотрудничества. В рамках нового формата планируется обсуждать вопросы развития политического, экономического, энергетического и гуманитарного партнерства между странами.

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