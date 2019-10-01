ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Путін розповів, коли Росія виведе війська з Абхазії і Південної Осетії

Новини » В світі    01.10.2019 - 15:18
Путін розповів, коли Росія виведе війська з Абхазії і Південної Осетії
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Війська РФ з окупованих територій будуть виведені після прийняття відповідного рішення

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що рішення про виведення військ з окупованих територій Абхазії і Південної Осетії Росія прийме самостійно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

Про це Путін заявив під час перебування на саміті Євразійського економічного співтовариства, який проходить у столиці Вірменії Єревані.

"Коли ми приймемо таке рішення", - сказав Путін, відповідаючи на питання, коли Росія виведе свої війська з окупованої території.

Також президент РФ заявив, що Росія виконує взяті на себе у 2008 році зобов'язання.

Зазначимо, військовий конфлікт в Абхазії і Південній Осетії стався в серпні 2008 року. Тоді Росія підтримала окупацію регіонів Грузії. Після цього грузинський уряд оголосив про розрив дипломатичних відносин з Москвою.

За повідомленням Міністерства оборони Росії в грудні 2018 року, на території Абхазії і Південної Осетії знаходяться військові бази РФ.

Нагадаємо, 25 серпня на території окупованої Абхазії почалися "президентські вибори". У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Україна не визнає фейкові "вибори" і розглядає їх як чергову провокаційну спробу РФ легітимізувати проросійський сепаратистський режим окупованій грузинської території Абхазія.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що для відвідування окупованих територій Нагірного Карабаху, Абхазії і Цхінвальського регіону/Південної Осетії, а також прилеглих до них районів, українські громадяни повинні керуватися законодавством Азербайджану і Грузії.

У Кремлі назвали умови публікації стенограми розмов Трампа і Путіна Білий дім намагався засекретити розмови Трампа з Путіним
Новини України Володимир ПутінЮжная ОсетияАбхазия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся