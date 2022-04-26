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Путин рассказал Гутерришу свою версию событий в Украине: К Буче не причастны, а в Мариуполе нет боевых действий

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш во время визита в Москву был вынужден выслушать версию событий войны РФ против Украины от Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Разговор генсека ООН с российским президентом длился около часа. Путин изложил свою версию ключевых событий в Украине.

В частности, резню в Буче Киевской области президент России назвал "провокацией". По его словам, войска РФ к массовым убийствам не причастны.

"Мы знаем, кто это сделал. Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, что за люди работали над этим", – заявил Путин.

Кроме того, в Кремле заверили Гутерриша в отсутствии боевых действий в Мариуполе. В то же время российский президент рассчитывает на достижение договоренностей с Украиной "на дипломатическом треке".

"Там ситуация сложная и, возможно, трагическая. Но она проста на самом деле. Я сегодня только разговаривал с президентом Эрдоганом. Он говорил о том, что там идут боевые действия. Там нет боевых действий. Они закончены", – заявил Путин.

Российский президент сравнил признание "ДНР" и "ЛНР" с провозглашением независимости Косово. По словам Путина, псевдореспублики имели право на провозглашение суверенитета без согласия центральных властей, как и Косово в 2008 году.

"Прекрасно помню решение международного суда, где написано, что при реализации права на самоопределение та или иная территория какого бы то ни было государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны. Это было сказано в отношении Косово, и в этом состоит решение международного суда", – добавил президент РФ.

Вся же нынешняя ситуация в Украине, по мнению Путина, спровоцирована событиями 2014 года. Он еще раз настоял, что тогда произошел госпереворот.

"Вся проблема возникла после госпереворота в 2014 году. Это действительно антиконституционный переворот", – заявил российский лидер.

Напомним, что генсек ООН Гутерриш назвал вторжением в Украину заявленную РФ "спецоперацию".

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