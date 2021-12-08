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Путин раскрыл детали предложений Байдена по Украине. Будет создана спецструктура

Автор: Илона Свиридова

Президент США Джо Байден на вчерашних переговорах с президентом России Владимиром Путиным предложил создать специальную структуру для обсуждения вопросов безопасности. В том числе касательно Украины и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Путина.

По его словам, стороны договорились создать специальную структуру.

"Эта идея была сформулирована президентом США, и я с ней согласился. И сказал, что мы в ближайшее время представим свои соображения и предложения на этот счет, но до того, как мы это не сформулировали, говорить о содержании рано", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что это вопрос вызывает повышенный интерес со стороны общества.

"Мы, конечно, сделаем это максимально публично", - добавил российский президент.

Напомним, Путин назвал неприемлемым вступление Украины в НАТО и заявил, что Россия будет принимать ответные меры в связи с угрозами для своей безопасности.

Он также ответил на вопрос, собирается ли Россия нападать на Украину.

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Владимир ПутинНАТОУкраинаДжозеф Байден