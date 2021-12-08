Путин раскрыл детали предложений Байдена по Украине. Будет создана спецструктура

По его словам, стороны договорились создать специальную структуру.

"Эта идея была сформулирована президентом США, и я с ней согласился. И сказал, что мы в ближайшее время представим свои соображения и предложения на этот счет, но до того, как мы это не сформулировали, говорить о содержании рано", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что это вопрос вызывает повышенный интерес со стороны общества.

"Мы, конечно, сделаем это максимально публично", - добавил российский президент.