Путін розкрив деталі пропозицій Байдена щодо України. Буде створено спецструктуру

За його словами, сторони домовилися створити спеціальну структуру.

"Ця ідея була сформульована президентом США, і я з нею погодився. І сказав, що ми найближчим часом представимо свої міркування і пропозиції з цього приводу, але до того, як ми це не сформулювали, говорити про зміст рано", - зазначив Путін.

Він підкреслив, що це питання викликає підвищений інтерес з боку суспільства.

"Ми, звичайно, зробимо це максимально публічно", - додав російський президент.