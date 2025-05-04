Путін раптово заговорив про можливого наступника

Російський диктатор Володимир Путін раптово заявив, що завжди думав про наступника. Він припустив, що боротьба може бути між кількома кандидатами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Інтерфакс та інші росЗМІ.
У пропагандистському фільмі про чверть століття Путіна диктатора запитали, чи думає він про спадкоємність, на що той сказав: "Я завжди про це думаю".
"Зрештою вибір за народом, за російським народом. Я думаю, що має бути людина, найімовірніше, кілька людей, щоб у народу був вибір", - заявив глава Кремля.
Він додав, що весь час дивиться і оцінює потенціал кожного, коли розмірковує про наступника. Водночас підкреслив, що "шанси зробити щось по-серйозному, навряд чи, будуть у людини, за якою не стоїть" росіян.
"Щоб країна була стабільною, для того, щоб були умови, які забезпечили б її розвиток, безпеку, потрібна одна дуже важлива умова: довіра людей до вищих посадових осіб країни. Але для того, щоб домогтися цієї довіри, потрібно, звісно, ефективно і по-чесному працювати, покращувати становище наших громадян", - сказав диктатор.
Зазначимо, що згідно з російською конституцією, у Путіна немає чіткого наступника. У разі, якщо керівник Кремля не в змозі виконувати свої обов'язки, то прем'єр-міністр РФ, яким нині є Михайло Мішустін, перебирає на себе президентські повноваження.
Нагадаємо, що в Росії можна бути президентом не більше двох разів поспіль. Таким чином, у 2024 році Путін не мав би право знову балотуватися на посаду.
Однак влітку 2020 року в Росії відбулося загальноросійське голосування за поправки до Конституції. Зміни набули чинності 4 липня 2020 року.
Серед безлічі поправок була одна ключова, яка стосувалася президентських термінів, а саме: "обнулення" президентських строків для чинного глави Кремля. Це означає, що колишні терміни Путіна перестали враховувати, і він може бути на верхівці влади щонайменше до 2036 року. Однак незважаючи на ще 11 років, які попереду, диктатор раптом заговорив про можливого наступника.
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