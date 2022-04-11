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Путин провел "чистку" ФСБ после провала в Украине, - Bellingcat

Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что президент РФ Владимир Путин провел "чистку" ФСБ после провала в Украине. Он рассказал, что под нее попали по меньшей мере 150 офицеров 5-й службы, которые занимались "украинским вопросом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Грозева в эфире телеканала "Популярная политика".

По его словам, бывший руководитель 5-й службы уже две недели не берет трубку и с ним нет связи.

Также журналист рассказал, что масштабные "чистки" идут и среди бывших подчиненных генерал-полковника.

Так, по данным Грозева, "украинским вопросом" в 5-й службе ФСБ занимались 150 офицеров и "значительную" их часть уже освободили или же арестовали.

"Интересно, что происходит с людьми, которые были в подчинении Беседы. Он же там не один был - там было, как вам говорил, 150 офицеров ФСБ, которые занимались украинским вопросом". Могу сказать, что значительная их часть, если не арестована, то точно уже не работает в ФСБ. Чистка точно прошла. Через несколько дней, надеюсь, Bellingcat сможет опубликовать что-то конкретнее о судьбе этих людей", - рассказал журналист.

Напомним, недавно советник главы Офиса президента Алексей Арестович в контексте новости о переводе руководителя 5-й службы ФСБ России Сергея Беседы в СИЗО выразил уверенность, что там уже ищут виновных в провале войны против Украины. Причем рассматривая их только как предателей.

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Владимир ПутинФСБBellingcatВойна России против Украины