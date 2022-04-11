Путін провів "чистку" ФСБ після провалу в Україні, - Bellingcat

За його словами, колишній керівник 5-ї служби вже два тижні не бере слухавку і з ним немає зв’язку.

Також журналіст розповів, що масштабні "чистки" йдуть і серед колишніх підлеглих генерал-полковника.

Так, за даними Грозєва, "українським питанням" в 5-й службі ФСБ займалися 150 офіцерів і "значну" їхню частину вже звільнили або ж заарештували.

"Цікаво, що відбувається з людьми, які були в підпорядкуванні Бєсєди. Він же там не один був - там було, як вам казав, 150 офіцерів ФСБ, які займалися "українським питанням". Можу сказати, що значна їхня частина, якщо не заарештована, то точно вже не працює в ФСБ. Чистка точно пройшла. За декілька днів, сподіваюся, Bellingcat зможе опублікувати щось конкретніше про долю цих людей", - розповів журналіст.

Нагадаємо, нещодавно радник голови Офісу президента Олексій Арестович в контексті новини про переведення керівника 5-ї служби ФСБ Росії Сергія Бесіди в СІЗО виразив впевненість, що там вже шукають винних у провалі війни проти України. Причому розглядаючи їх тільки як зрадників.

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