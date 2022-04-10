В России уже ищут предателей, виновных в провале войны против Украины, - Арестович
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в контексте новости о переводе руководителя 5-й службы ФСБ России Сергея Беседы в СИЗО уверен, что там уже ищут виновных в провале войны против Украины. Причем рассматривая их только как предателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире "Радио НВ".
"Речь идет о том, что в России ищут виновных. Должны быть виновные. В России есть одна форма вины, как уверяет нас российская оппозиция, - это предательство. В России нельзя быть просто виноватым. Ты обязательно должен кого-то предать", - отметил он.
По его словам, президент России Владимир Путин должен получить хоть какую-то победу. И так как в Украине она ему не светит, в Кремле начали поиск виноватых внутри страны.
Напомним, ранее Арестович заявил, что оккупированный российскими войсками Мелитополь превращается в Чернобаевку, а украинские силы накрывают позиции оккупанты на местном аэродроме.
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