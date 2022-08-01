Путин против ядерной войны: в ней не может быть победителей

Российский президент Владимир Путин считает, что ядерная война не должна быть никогда развязана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
По его словам, Россия полностью выполняет обязательства согласно Договору о нераспространении ядерного оружия и двусторонних договоренностей с США по сокращению ядерных вооружений.
"Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества", - добавил Путин.
Напомним, ранее с подобной позицией выступал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
А военные эксперты в США склоняются к тому, что Путин вряд ли решится на применение ядерного оружия в Украине. Более вероятным является то, что он прибегнет к химическому.
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