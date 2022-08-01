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Путин против ядерной войны: в ней не может быть победителей

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

Российский президент Владимир Путин считает, что ядерная война не должна быть никогда развязана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, Россия полностью выполняет обязательства согласно Договору о нераспространении ядерного оружия и двусторонних договоренностей с США по сокращению ядерных вооружений.

"Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества", - добавил Путин.

Напомним, ранее с подобной позицией выступал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

А военные эксперты в США склоняются к тому, что Путин вряд ли решится на применение ядерного оружия в Украине. Более вероятным является то, что он прибегнет к химическому.

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Владимир ПутинЯдерное оружие