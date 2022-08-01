Путин против ядерной войны: в ней не может быть победителей

Российский президент Владимир Путин считает, что ядерная война не должна быть никогда развязана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

По его словам, Россия полностью выполняет обязательства согласно Договору о нераспространении ядерного оружия и двусторонних договоренностей с США по сокращению ядерных вооружений.

"Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества", - добавил Путин.