Путін проти ядерної війни: в ній не може бути переможців

Російський президент Володимир Путін вважає, що ядерна війна не повинна бути ніколи розв'язана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
За його словами, Росія повністю виконує зобов'язання згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї та двосторонніх домовленостей з США щодо скорочення ядерних озброєнь.
"Виходимо з того, що в ядерній війні не може бути переможців, і вона ніколи не повинна бути розв'язана, і виступаємо за рівну і неподільну безпеку для всіх членів світової спільноти", - додав Путін.
Нагадаємо, раніше з подібною позицією виступав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
А військові експерти в США схиляються до того, що Путін навряд чи наважиться на застосування ядерної зброї в Україні. Більш імовірним є те, що він вдасться до хімічного.
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