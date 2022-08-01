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Путін проти ядерної війни: в ній не може бути переможців

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Ілона Свиридова

Російський президент Володимир Путін вважає, що ядерна війна не повинна бути ніколи розв'язана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

За його словами, Росія повністю виконує зобов'язання згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї та двосторонніх домовленостей з США щодо скорочення ядерних озброєнь.

"Виходимо з того, що в ядерній війні не може бути переможців, і вона ніколи не повинна бути розв'язана, і виступаємо за рівну і неподільну безпеку для всіх членів світової спільноти", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше з подібною позицією виступав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

А військові експерти в США схиляються до того, що Путін навряд чи наважиться на застосування ядерної зброї в Україні. Більш імовірним є те, що він вдасться до хімічного.

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Володимир ПутінЯдерна зброя