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Путин просил Лукашенко поговорить с Зеленским

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что президент России Владимир Путин просил его поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Путин хотел, чтобы он поговорил с ним "по-отечески".

Об этом Лукашенко сказал в интервью российским СМИ.

Лукашенко жалеет, что Украина присоединилась к "давлению на Беларусь" после начала протестов в стране.

"Ты поговори с ним, он молодой. Ну, так, по-отечески. Я говорю: "Хорошо, я уже поговорил с ним", - рассказал Лукашенко о просьбе Путина.

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Лукашенко рассказал, что поехал в Украину на форум регионов двух стран и в беседе с Владимиром Зеленским постарался убедить его, что Россия не желает захватывать Украину.

"Я ему рассказал, что у Путина нет такой цели... Многие такие жизненные вопросы, которые мы обсуждали, я с Зеленским обсуждал, убеждал его. Понимающий человек, ко мне хорошо относился", - добавил Лукашенко.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вмешиваться в выборы Беларуси.

В Минске ответили, что не нуждаются в советах украинского президента.

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Новости Украины Александр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийВладимир Путин