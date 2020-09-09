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Путін просив Лукашенка поговорити з Зеленським

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що президент Росії Володимир Путін просив його поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Путін хотів, щоб він поговорив з ним "по-батьківськи".

Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю російським ЗМІ.

Лукашенко жалкує, що Україна приєдналася до "тиску на Білорусь" після початку протестів у країні.

"Ти поговори з ним, він молодий. Ну, так, по-батьківськи. Я кажу: "Добре, я вже поговорив з ним", - розповів Лукашенко про прохання Путіна.

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Лукашенко розповів, що поїхав в Україну на форум регіонів двох країн і в бесіді з Володимиром Зеленським постарався переконати його, що Росія не бажає захоплювати Україну.

"Я йому розповів, що у Путіна немає такої мети... Багато таких життєвих питань, які ми обговорювали, я з Зеленським обговорював, переконував його. Розуміюча людина, до мене добре ставився", - додав Лукашенко.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде втручатися у вибори Білорусі.

У Мінську відповіли, що не потребують порад українського президента.

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