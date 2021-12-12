Путин просчитался, ему не позволят менять порядок ни в Украине, ни в Европе, - Порошенко

"Но ответ на вопрос, а будет ли война никто не знает. В первую очередь не знает Путин. Потому что Путин пойдет войной, если он будет чувствовать победу. И только объединенная позиция мира и мощность украинской армии точно остановит Путина. Потому что это повышение цены, которую заплатит Путин в случае безответственного продолжения атаки в Украине", - сказал Порошенко.

В то же время Порошенко отметил, что все эти шаги Путину нужны, чтобы поднять ставки в переговорах с миром.

"Проанализируем. Путин добивался встречи с американским президентом. И он думает, что он выбил себе женевскую встречу. Путин добивался сертификации "Северного потока-2". И он думает, что его сертифицируют. Он добивался остановки евроатлантической интеграции Украины. И он думал, что это поставят на паузу. Путин добивался легализации аншлюса Беларуси. И через Беларусь начался миграционный кризис. И против Путина не были применены санкции. И Путин думал, что так же будет и сейчас", - пояснил политик.

Порошенко также считает блестящим поведение президента США Байдена на переговорах с Путиным.

"Путин не отвел еще войска, но мир отошел на шаг назад от чрезвычайной опасной пропасти, куда Путин толкал мир. Я хотел бы отдельно подчеркнуть, что сегодня на все эти вопросы Путин точно получил "нет". Не будет, не имеет права Россия силой менять порядок в послевоенной Европе", - подчеркнул лидер "европейской солидарности".

Порошенко подчеркнул, что у России нет права вето на решение относительно дальнейшего направления развития Украины, и назвал хорошим сигналом объединения мировых лидеров в вопросе санкций против России в случае дальнейшей эскалации агрессии.

Он также отметил, что надежды Кремля остановить евроатлантическую интеграцию Украины не оправдаются, и Украина может обратиться на мадридском саммите НАТО 2022 года о предоставлении Плана действий по членству в НАТО.

Порошенко также назвал важным фактором сдерживания России получение Украиной мощной военной помощи в виде оборонного летального вооружения.

По его словам, Украина также рассчитывает на мощную поддержку реформ, которые повысят способность сопротивляться российской агрессии и победить.

"Сочетание двух факторов - международной помощи, позиции, когда мир говорит единым голосом в защиту Украины и мощи украинской армии, дают нам определенные основания для сдержанного оптимизма. Сдержанного оптимизма, потому что без веры в собственную победу ни одна страна, ни одна армия никогда не побеждала", - подчеркнул он.