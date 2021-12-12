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Путін прорахувався, йому не дозволять змінювати порядок ні в Україні, ні у Європі, - Порошенко

Новость на русском →
Київ, Неділя 12 грудня 2021 12:36
Путін прорахувався, йому не дозволять змінювати порядок ні в Україні, ні у Європі, - Порошенко Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Українська влада повинна демонструвати активну позицію у безпекових переговорах з міжнародними партнерами. Світ повинен бачити нашу готовність діяти.

Про це заявив п’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Але відповідь на запитання, а чи буде війна ніхто не знає. В першу чергу не знає Путін. Тому що Путін піде війною, якщо він буде відчувати перемогу. І лише об’єднана позиція світу і потужність української армії точно зупинить Путіна. Тому що це є підвищення ціни, яку заплатить Путін у випадку безвідповідального продовження атаки в Україні", - сказав Порошенко.

Водночас Порошенко зазначив, що всі ці кроки Путіну потрібні аби підняти ставки у переговорах зі світом.

"Проаналізуймо. Путін добивався зустрічі з американським президентом. І він думає, що він вибив собі женевську зустріч. Путін добивався сертифікації "Північного потоку-2". І він думає, що його сертифікують. Він добивався зупинки євроатлантичної інтеграції України. І він думав, що це поставлять на паузу. Путін добивався легалізації аншлюсу Білорусі. І через Білорусь почалася міграційна криза. І проти Путіна не були застосовані санкції. І Путін думав, що так само буде і зараз", - пояснив політик.

Порошенко також вважає блискучою поведінку президента США Байдена на переговорах з Путіним.

"Путін не відвів ще війська, але світ відійшов на крок назад від надзвичайної небезпечної прірви, куди Путін штовхав світ. Я хотів би окремо наголосити, що сьогодні на всі ці питання Путін точно отримав "ні". Не буде, не має права Росія силою змінювати порядок в повоєнній Європі", - підкреслив лідер "Європейської солідарності".

Порошенко наголосив: у Росії немає права вето на рішення щодо подальшого напрямку розвитку України, й назвав добрим сигналом об’єднання світових лідерів в питанні санкцій проти Росії у випадку подальшої ескалації агресії.

Він також зазначив, що сподівання Кремля зупинити євроатлантичну інтеграцію України не справдяться, і Україна може звернутися на мадридському саміті НАТО 2022 року про надання Плану дій щодо членства в НАТО.

Порошенко також назвав важливим фактором стримування Росії отримання Україною потужної військової допомоги у вигляді оборонного летального озброєння.

За його словами, Україна також розраховує на потужну підтримку реформ, які підвищать спроможність чинити опір російській агресії та перемогти.

"Поєднання двох факторів - міжнародної допомоги, позиції, коли світ говорить єдиним голосом на захист України і потужності української армії, дають нам певні підстави для стриманого оптимізму. Стриманого оптимізму, бо без віри у власну перемогу жодна країна, жодна армія ніколи не перемагала", - наголосив він.

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