Путин просчитался, когда думал, что захватит Украину и мир с этим согласится, - Байден

Президент США Джо Байден в речи "О состоянии государства" заявил, что развязав войну с Украиной Владимир Путин просчитался. Он не ожидал, как его войска встретит украинский народ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Байдена.

"Путин просчитался, когда думал, что захватит Украину и мир с этим согласится. Он никогда не ожидал, как его встретит украинский народ", - сказал Байден.

Американский лидер отметил, что шесть дней назад Путин напал на Украину и таким образом хотел пошатнуть основы свободного мира. Однако, добавил Байден, главе Кремля не удалось прогнуть мировое сообщество под себя.