Путін прорахувався, коли думав, що захопить Україну і світ з цим погодиться, - Байден

Президент США Джо Байден у промові "Про стан держави" заявив, що розв'язавши війну з Україною Володимир Путін прорахувався. Він не очікував, як його війська зустріне український народ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена.
"Путін прорахувався, коли думав, що захопить Україну і світ з цим погодиться. Він ніколи не очікував, як його зустріне український народ", - сказав Байден.
Американський лідер зазначив, що шість днів тому Путін напав на Україну і таким чином хотів похитнути засади вільного світу. Проте, додав Байден, главі Кремля не вдалося прогнути світове співтовариство під себе.
Нагадаємо, Путін розв'язав війну з Україною 24 лютого. Російське вторгнення викликало сильну реакцію з боку світової спільноти. Проти Москви почали вводити потужні санкції.
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