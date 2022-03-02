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Путін прорахувався, коли думав, що захопить Україну і світ з цим погодиться, - Байден

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден у промові "Про стан держави" заявив, що розв'язавши війну з Україною Володимир Путін прорахувався. Він не очікував, як його війська зустріне український народ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена.

"Путін прорахувався, коли думав, що захопить Україну і світ з цим погодиться. Він ніколи не очікував, як його зустріне український народ", - сказав Байден.

Американський лідер зазначив, що шість днів тому Путін напав на Україну і таким чином хотів похитнути засади вільного світу. Проте, додав Байден, главі Кремля не вдалося прогнути світове співтовариство під себе.

Нагадаємо, Путін розв'язав війну з Україною 24 лютого. Російське вторгнення викликало сильну реакцію з боку світової спільноти. Проти Москви почали вводити потужні санкції.

Війна Росії проти України триває сьомий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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