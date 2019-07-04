Путин прокомментировал свое будущее после президентского срока

Президент России Владимир Путин прокомментировал свое будущее после окончания его четвертого президентского срока. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию Corriere della Sera.



Российский лидер заявил, что ему сейчас есть чем заняться в кресле президента, поэтому говорить о его будущем в политике рано.

"Об этом пока рано говорить, еще пять лет напряженной работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, мне сейчас есть чем заняться, в том качестве, в котором я нахожусь", - пояснил президент России.

Напомним, на выборах 2018 года Путин получил 76,67% голосов и продлил свою президентскую каденцию еще на 6 лет. Примечательно, что голосование также прошло на оккупированном Крыму, однако, по данным украинской стороны, более 90% крымских татар проигнорировали выборы президента России.

Отметим, ранее Путин назвал условия для диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, он потребовал от него "выполнения предвыборных обещаний".