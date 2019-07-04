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Путін прокоментував своє майбутнє після президентського терміну

Новини » Політика    04.07.2019 - 14:53
Путін прокоментував своє майбутнє після президентського терміну
Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (www.kremlin.ru)

Президент РФ не думає про відхід з політики

Президент Росії Володимир Путін прокоментував своє майбутнє після закінчення четвертого президентського терміну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню Corriere della Sera.

Російський лідер заявив, що йому зараз є чим зайнятися в кріслі президента тому, говорити про його майбутнє в політиці рано.

"Про це поки рано говорити, ще п'ять років напруженої роботи. І при такій стрімкій динаміці, яку ми зараз спостерігаємо в світі, важко робити прогнози. Повірте, мені є чим зайнятися, в тій якості, в якій я перебуваю", - пояснив президент Росії.

Нагадаємо, на виборах 2018 року Путін отримав 76,67% голосів і продовжив свою президентську каденцію ще на 6 років. Примітно, що голосування також пройшло на окупованому Криму, проте, за даними української сторони, понад 90% кримських татар проігнорували вибори президента Росії.

Зазначимо, раніше Путін назвав умови для діалогу з президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, він зажадав від нього "виконання передвиборних обіцянок".

Путін назвав умови для діалогу з Зеленським
Новини України Володимир ПутінРосійська Федераціяполитика
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