Путин прокомментировал обнародование разговора Зеленского и Трампа

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин заявил об отсутствии интереса к положению Зеленского

Президент России Владимир Путин заявил, что не испытывает интереса к положению прзидента Украины Владимира Зеленского после обнародования его переговоров с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Я не знаю, мне это неинтересно. Что об этом говорить. Вам следует спросить об этом его (Владимира Зеленского, - ред.)", - ответил Путин на вопрос журналиста о положении президента Украины.

Напомним, жалоба, поданная сотрудником американской разведки, где тот заявил о возможном давлении на президента Украины Владимира Зеленского со стороны главы США Дональда Трампа, стала поводом для начала расследования процедуры импичмента президента Америки.

Сегодня стало известно, что в США второй разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества Майклу Аткинсону детали разговора между президентами Америки и Украины. В частности, второй осведомитель также рассматривает возможность подачи рапорта о возможном оказании давления на Владимира Зеленского со стороны Дональда Трампа во время телефонного разговора.