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Путин проигрывает в Украине и пытается использовать зиму как оружие, - Столтенберг

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Вторник 29 ноября 2022 12:49
Путин проигрывает в Украине и пытается использовать зиму как оружие, - Столтенберг Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский диктатор Владимир Путин проигрывает в Украине, поэтому страна-агрессор пытается использовать зиму как оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что союзники по Альянсу уже передали Украине генераторы и запчасти, чтобы помочь восстановить поврежденные энергетические объекты.

Отметим, что сегодня министры иностранных дел стран НАТО встречаются на двухдневном саммите в Румынии, чтобы принять дополнительную поддержку для Украины.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что странам НАТО необходимо срочно нарастить производство вооружения, поскольку без этого Украина не сможет победить в войне.

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