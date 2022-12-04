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Путін продовжує терор. У Німеччині оцінили позицію Росії щодо переговорів

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Берлін, Неділя 04 грудня 2022 12:46
Путін продовжує терор. У Німеччині оцінили позицію Росії щодо переговорів Фото: Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Німеччині не бачать кардинальних змін у позиції Росії щодо переговорів з Україною. Російський диктатор Володимир Путін надалі продовжує свій терор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Німеччини у Великій Британії Мігеля Бергера, якого цитує Sky News.

"Ми не бачимо принципової зміни російської позиції. Путін продовжує тероризувати цивільне населення, і ми дуже стурбовані цим, оскільки ці атаки на енергетичну інфраструктуру означають, що багато людей через морозів можуть бути змушені покинути Україну. Тож ми очікуємо наступної хвилі біженців найближчими тижнями", - зазначив Бергер.

При цьому посол також підкреслив, що Німеччина також не бачить і в "осяжному майбутньому бажання Росії брати участь у дипломатичному розв’язанні розмови".

Нагадаємо, раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, поведінка Росії показує - Кремль зараз абсолютно не готовий до мирних переговорів.

Додамо, що в Росії продовжують звучати цинічні заяви щодо переговорів. Так, глава МЗС країни-агресора Сергій Лавров сказав, що РФ нібито ніколи не просила Україну розпочати мирні переговори щодо закінчення війни.

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