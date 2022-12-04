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Путин продолжает террор. В Германии оценили позицию России по переговорам

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Берлин, Воскресенье 04 декабря 2022 12:46
Путин продолжает террор. В Германии оценили позицию России по переговорам Фото: Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Германии не видят кардинальных изменений в позиции России по переговорам с Украиной. Российский диктатор Владимир Путин продолжает свой террор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Германии в Великобритании Мигеля Бергера, которого цитирует Sky News.

"Мы не видим принципиального изменения российской позиции. Путин продолжает терроризировать гражданское население, и мы очень обеспокоены этим, поскольку эти атаки на энергетическую инфраструктуру означают, что многие люди из-за морозов могут быть вынуждены покинуть Украину. Поэтому мы ожидаем следующей волны беженцев в ближайшие недели", - отметил Бергер.

При этом посол также подчеркнул, что Германия также не видит и в "обозримом будущем желания России участвовать в дипломатическом решении разговора".

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что поведение России показывает - Кремль сейчас совершенно не готов к мирным переговорам.

Добавим, что в России продолжают звучать циничные заявления по поводу переговоров. Так глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров сказал, что РФ якобы никогда не просила Украину начать мирные переговоры об окончании войны.

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