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Путин продолжает обвинять Украину в невыполнении Минских соглашений

Автор: Анастасия Рокитна

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Он ему сказал, что Украина якобы не выполняет Минские соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

Как сообщили в пресс-службе российского президента, при обсуждении перспектив разрешения "внутриукраинского" кризиса с обеих сторон подтверждена важность последовательной и полной реализации минского "Комплекса мер" 2015 года как безальтернативной основы урегулирования.

"Президент России отметил, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по минским соглашениям, предусматривающих, в частности, налаживание прямого диалога с Донецком и Луганском ("ЛДНР", - ред.) и конституционное оформление особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия не против участия США в переговорах по Донбассу, но есть условие.

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Владимир ПутинУкраина