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Путін продовжує звинувачувати Україну в невиконанні Мінських угод

Автор: Анастасія Рокитна

Президент РФ Володимир Путін провів переговори з президентом Фінляндії Саулі Нііністе. Він йому сказав, що Україна нібито не виконує Мінські угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

Як повідомили в прес-службі російського президента, при обговоренні перспектив вирішення "внутрішньоукраїнської" кризи з обох сторін підтверджена важливість послідовної і повної реалізації мінського "Комплексу заходів" 2015 року як безальтернативної основи врегулювання.

"Президент Росії зазначив, що Київ як і раніше наполегливо ухиляється від виконання своїх зобов'язань за Мінськими угодами, що передбачають, зокрема, налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом ("ЛДНР", - ред.) і конституційне оформлення особливого статусу Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія не проти участі США в переговорах щодо Донбасу, але є умова.

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Володимир ПутінУкраїна