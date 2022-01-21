Путін продовжує звинувачувати Україну в невиконанні Мінських угод

Президент РФ Володимир Путін провів переговори з президентом Фінляндії Саулі Нііністе. Він йому сказав, що Україна нібито не виконує Мінські угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " РИА Новости ".

Як повідомили в прес-службі російського президента, при обговоренні перспектив вирішення "внутрішньоукраїнської" кризи з обох сторін підтверджена важливість послідовної і повної реалізації мінського "Комплексу заходів" 2015 року як безальтернативної основи врегулювання.

"Президент Росії зазначив, що Київ як і раніше наполегливо ухиляється від виконання своїх зобов'язань за Мінськими угодами, що передбачають, зокрема, налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом ("ЛДНР", - ред.) і конституційне оформлення особливого статусу Донбасу", - йдеться в повідомленні.