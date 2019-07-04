Путин призвал снять блокаду оккупированного Донбасса

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил, что минские соглашения требуют полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Об этом пишут росСМИ.

По его словам, минские соглашения требуют полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины.

"Нужно прежде всего отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он же прямо противоречит минским соглашениям. Ну почему вы никогда не спрашиваете украинских партнеров: "Когда вы это сделаете?" Мы же не можем это сделать за них", - сказал Путин.

Также он отметил, что избранный президент Владимир Зеленский после того, как получил большой мандат доверия от украинского народа заявлял, что он готов вступить в диалог со всеми, от кого зависит прекращение военных действий на Донбассе.

"Теперь в Европе объявил вдруг, что не хочет разговаривать с сепаратистами, то есть как раз с теми людьми, с которыми он должен наладить прямой диалог в Донбассе. Наверное, это тоже как-то не вяжется с тем, что говорилось в ходе предвыборной кампании", - добавил Путин.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин назвал условия "конструктивных переговоров" с президентом Украины Владимиром Зеленским.

РБК-Украина писало, что Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер призвал Россию внести свой вклад в достижение мира на Донбассе.