Путин хочет обнулить судебные претензии между "Нафтогазом" и "Газпромом"

Президент Российской Федерации Владимир Путин хочет обнулить судебные претензии между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", которые связаны с урегулированием проблемы долга и подписанием контрактов на транзит и поставку газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Так, Путин упомянул оценку дипломатов Европейской комиссии итогов Трехсторонних газовых переговоров, которые состоялись 28 октября.

"Мы знаем оценки некоторых чиновников Евросоюза, Еврокомиссии по поводу того, как прошли эти переговоры. Наши оценки расходятся. Мы считаем, что они были конструктивными, причем со всех сторон, включая и наших украинских партнеров", - отметил он.

Также Путин упомянул сопровождающие эту тему судебные споры, которые, по его словам, являются "абсурдными".

"Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, 7 миллиардов долларов пытаются предъявить через украинские суды "Газпрому" к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке Украины, хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании...Это просто абсурд. То же самое и в Стокгольме происходит. Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон", - заявил он.

Напомним, Владимир Путин заявил, что Российская Федерация готова к переговорам о поставках в Украину газа по сниженным ценам, а также о транзите через территорию страны. По его словам, Россия готова начать "конструктивную работу" по этим направлениям.

Ранее у Путина выдвинули условия для договоренностей по газу с Украиной. В Кремле заявили, что для договоренностей по газу Украина должна отказаться от судебных претензий.