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Путин признал "ЛДНР": реакция мира

Автор: Валерия Полищук

Президент РФ Владимир Путин объявил о том, что Россия официально признает независимость так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Мировые лидеры заявляют, что такое решение нарушает международное право, а также суверенитет и территориальную целостность Украины.

Подробнее о реакции мировых лидеров на признание "ЛНР" и "ДНР" Россией - в материале РБК-Украина.

Лидеры ЕС

Глава Европарламента Шарль Мишель, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что признание "ЛДНР" является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений.

Великобритания

Премьер Борис Джонсон заявил, что признание "ЛДНР" нарушает международное право.

В свою очередь министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что признание "ЛДНР" демонстрирует вопиющее пренебрежение к обязательствам России по минским соглашениям. При этом она подчеркнула, что Британия не допустит, чтобы нарушение Россией своих международных обязательств осталось безнаказанным.

"Этот шаг представляет собой дальнейшую атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины, сигнализирует о прекращении Минского процесса и является нарушением Устава ООН. Он демонстрирует решение России выбрать путь конфронтации вместо диалога", - написала она.

Румыния

Президент Клаус Йоханнис заявил, что Румыния осуждает признание Россией "ЛДНР".

"Это вопиющее нарушение международного права, которое должно вызвать самый жесткий ответ международного сообщества. Мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность", - написал он.

Страны Балтии

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландбергис заявил, что решение России признать "ЛНР" и "ДНР" должно быть встречено санкциями.

В то же время МИД Эстонии призвал ввести санкции против РФ за признание "псевдореспублик".

Напомним, сегодня Путин официально признал "ЛНР" и "ДНР".

Кроме того, 21 февраля Путин провел заседание Совбеза РФ, на который вынес вопрос необходимости признания так называемых "ДНР" и "ЛНР". Члены Совбеза РФ поддержали инициативу насчет "ЛДНР".

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