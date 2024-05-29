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Путін призначив свого колишнього охоронця на важливу державну посаду

Росія, Середа 29 травня 2024 12:14
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Путін призначив свого колишнього охоронця на важливу державну посаду Фото: Путін дав охоронцю нову посаду (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент Володимир Путін призначив Олексія Дюміна, який колись був його особистим охоронцем, секретарем Держради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Держрада - це орган, відповідальний за розробку "стратегічних цілей та завдань внутрішньої та зовнішньої політики", об'єднує кремлівських та урядових чиновників з депутатами та регіональними чиновниками.

Дюміна було переведено до Кремля як помічника президента з посади губернатора Тульської області внаслідок перестановки, яку 71-річний Путін провів цього місяця після своєї інавгурації на п'ятий президентський термін.

З 1999 року він служив в особистій охороні Путіна, став одним із його найближчих охоронців, а одного разу заявив, що нібито врятував президента від ведмедя. Дюмін також входить до близького кола чиновників, які грають із Путіним у хокей.

Він був заступником начальника відділу спеціальних операцій російської військової розвідки ГРУ, який відіграв важливу роль у захопленні Путіним Криму в 2014 році. Колишній заступник міністра оборони Дюмін перебуває під міжнародними санкціями за свою роль у вторгненні Росії до України.

Державна рада відігравала здебільшого церемоніальну роль, поки Путін не зміцнив її владу, змінивши конституцію у 2020 році, дозволивши собі ще два терміни, щоб залишатися президентом до 2036 року.

Підвищення Дюміна послідувало за рішенням президента усунути з посади міністра оборони давнього союзника Сергія Шойгу. Шойгу було призначено секретарем Ради безпеки Росії, а Путін призначив колишнього першого віце-прем'єра Андрія Білоусова, економіста, міністром оборони.

Після відставки Шойгу у військовому відомстві Росії розпочалися арешти високопоставлених генералів.

Детальніше про перестановки у Кремлі читайте у матеріалі РБК-Україна "Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію".

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