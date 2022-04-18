Путин присвоил звание "гвардейская" бригаде, устроившей геноцид в Буче

Владимир Путин пописал указ о присвоении 64-й отдельной мотострелковой бригаде звания "гвардейская". Известно, что военные именно этой части устроили геноцид украинцев в Буче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Напомним, в начале апреля оккупанты отступили из-под Киева, в том числе из Бучи. После ухода захватчиков в городе обнаружили более 400 тел мирных жителей.

Отметим, Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало список оккупантов из 64-й отдельной мотострелковой бригады, которые причастны к военным преступлениям в Буче

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