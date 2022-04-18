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Путін присвоїв звання "гвардійська" бригаді, яка влаштувала геноцид у Бучі

Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Володимир Путін пописав указ про присвоєння 64-й окремій мотострілецькій бригаді звання "гвардійська". Відомо, що військові саме цієї частини влаштували геноцид українців у Бучі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Присвоїти 64 окремій мотострілецькій бригаді "почесне" звання "гвардійська", - йдеться в указі глави Кремля.

Нагадаємо, на початку квітня окупанти відступили з-під Києва, в тому числі з Бучі. Після відходу загарбників у місті виявили понад 400 тіл мирних жителів.

Зазначимо, Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало список окупантів з 64-ї окремої мотострілецької бригади, які причетні до військових злочинів у Бучі

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