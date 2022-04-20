Путин принимал решение о нападении на Украину в узком кругу "ястребов", - Bloomberg

По словам представителей окружения Путина, которые беседовали с Bloomberg на условиях анонимности, российский президент полон решимости продолжать войну в Украине, несмотря на провал плана по быстрому захвату страны. А все потому, что в его глазах сокращение амбиций Москвы сделает ее "безнадежно уязвимой и слабой" перед Западом.

Также сообщается, что через несколько недель после вторжения круг советников Путина еще больше сузился по сравнению с ограниченной группой сторонников военного решения российских интересов в Украине, с которыми он консультировался раньше.

Источники отмечают, что решение о вторжении Путин принимал вместе с такими "ястребами" как министр обороны Сергея Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и секретарь Совбеза Николай Патрушев. Bloomberg обратился за официальным комментарием к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескова, но тот не ответил на запрос.

Издание подчеркивает, что ограниченность информации, которую получал Путин, способствовала кремлевским просчетам. Москва рассчитывала, что в первые же дни наступления получит более широкую поддержку в рядах Вооруженных сил Украины и украинских политиков.

"Российский лидер также недооценил своего украинского коллегу (Владимира Зеленского, - ред.), поначалу считая его слабым", - пишет Bloomberg.

В комментарии для статьи политический консультант R.Politik Татьяна Становая отметила, что Путин построил свой режим на общественной поддержке, что дало ему возможность контролировать элиту.

"Здесь нет места для разногласий или дискуссий, все должны просто работать и выполнять указы президента, и пока Путин держит ситуацию под контролем, люди будут следовать за ним", - добавила она.