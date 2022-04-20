Путін приймав рішення про напад на Україну у вузькому колі "яструбів", - Bloomberg

За словами представників оточення Путіна, які розмовляли з Bloomberg на умовах анонімності, російський президент сповнений рішучості продовжувати війну в Україні, незважаючи на провал плану по швидкому захопленню країни. А все тому, що в його очах скорочення амбіцій Москви зробить її "безнадійно вразливою і слабкою" перед Заходом.

Також повідомляється, що через кілька тижнів після вторгнення коло радників Путіна ще більше звузилося в порівнянні з обмеженою групою прихильників військового вирішення російських інтересів в Україні, з якими він консультувався раніше.

Джерела відзначають, що рішення про вторгнення Путін приймав разом з такими "яструбами" як міністр оборони Сергія Шойгу, начальник Генштабу Валерій Герасимов і секретар Радбезу Микола Патрушев. Bloomberg звернувся за офіційним коментарем до прес-секретаря президента Дмитра Пєскова, але той не відповів на запит.

Видання підкреслює, що обмеженість інформації, яку отримував Путін, сприяла кремлівським прорахункам. Москва розраховувала, що в перші ж дні наступу отримає ширшу підтримку в лавах Збройних сил України та українських політиків.

"Російський лідер також недооцінив свого українського колегу (Володимира Зеленського, - ред.), спочатку вважаючи його слабким", - пише Bloomberg.

У коментарі для статті політичний консультант R.Politik Тетяна Становая зазначила, що Путін побудував свій режим на громадській підтримці, що дало йому можливість контролювати еліту.

"Тут немає місця для розбіжностей або дискусій, всі повинні просто працювати і виконувати укази президента, і поки Путін тримає ситуацію під контролем, люди будуть слідувати за ним", - додала вона.