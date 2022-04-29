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Путин примет участие в саммите G20. Ранее на него пригласили Зеленского

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите стран "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии. Он пройдет в ноябре 2022 года на Бали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Индонезии Джоко Видодо.

По его словам, в телефонном разговоре с Путиным он обсудил ситуацию в Украине, включая переговорный процесс.

"Я еще раз подчеркнул важность немедленного прекращения войны. Я также подчеркиваю, что нужно предлагать мирное решение, и Индонезия готова внести свой вклад в мирные усилия. По этому поводу президент Путин выразил благодарность за приглашение на саммит G20 и сказал, что примет участие", - отметил Видодо.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Индонезии пригласил на саммит G20 украинского лидера Владимира Зеленского, поскольку война России против Украину существенно повлияет на экономику ведущих стран мира.

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G20Владимир ЗеленскийВладимир Путин