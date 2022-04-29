RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін візьме участь у саміті G20. Раніше на нього запросили Зеленського

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Президент Росії Володимир Путін візьме участь у саміті країн "Великої двадцятки" (G20) в Індонезії. Він пройде в листопаді 2022 року на Балі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента Індонезії Джоко Відодо.

За його словами, в телефонній розмові з Путіним він обговорив ситуацію в Україні, включаючи переговорний процес.

"Я ще раз підкреслив важливість негайного припинення війни. Я також підкреслюю, що потрібно пропонувати мирне рішення, і Індонезія готова внести свій внесок у мирні зусилля. З цього приводу президент Путін висловив подяку за запрошення на саміт G20 і сказав, що візьме участь", - зазначив Відодо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Індонезії запросив на саміт G20 українського лідера Володимира Зеленського, оскільки війна Росії проти України суттєво вплине на економіку провідних країн світу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
G20Володимир ЗеленськийВолодимир Путін