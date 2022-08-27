Может ли Путин применить ядерное оружие: ответ ГУР

По его словам, Россия сейчас не готова применить ядерное оружие против Украины. Однако военные РФ постоянно проводят плановые учения.

"Там постоянно проводятся тренировки, именно определенные, плановые тренировки по развертыванию ядерного оружия, перемещения боезаряда, подготовка носителей ядерного оружия к применению", - объяснил Скибицкий.

Также Москва располагает средствами для нанесения ядерного удара. Речь идет о носителях ядерных боезарядов Ту-22, Ту-95, Ту-160, носители системы "Калибр", которые находятся в Черном море.

"То есть такая угроза (ядерного удара - ред.) остается, и мы это понимаем", - добавил представитель ГУР.