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Путин приказал российским войскам захватить Харьков и область, - ISW

Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент России Владимир Путин приказал российским войскам захватить город Харьков и остальную часть неоккупированной Харьковской области, несмотря на крайнюю маловероятность успеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

С 26 июня российские силы пытаются взять Дементьевку к северу от города Харькова, хотя захват города имеет ограниченное значение для задачи защиты российской территории от украинских наступательных действий.

16 июля Главное управление разведки Украины обнародовало перехваченный разговор, в котором российский солдат заявил, что его командир не заботится о своих потерях, а хочет только добраться до Харькова.

"Поддерживаемые Россией оккупационные власти продолжают создавать условия для аннексии Харьковской области за пределами удерживаемой в настоящее время территории", - говорится в отчете ISW.

Глава оккупационного правительства Харьковской области Виталий Ганчев и глава "ЛНР" Леонид Пасечник 16 июля подписали соглашение о взаимном сотрудничестве и обороне, которое указывает на то, что российские власти в Харьковской области создают условия для долгосрочной оккупации.

Ганчев ранее объявил, что оккупированная Харьковская область будет состоять из Купянского, Изюмского, Вовчанского и Харьковского районов, что включает в себя территорию, которую российские силы еще не контролируют.

"Российские силы, вероятно, будут непоследовательно усиливать попытки наземного наступления к северу от города Харькова в ближайшие дни, чтобы отразить продолжающиеся территориальные амбиции в Харьковской области, но вряд ли им удастся добиться значительных территориальных успехов. Российские силы продолжали артиллерийские удары вдоль всей линии соприкосновения и по городу Харьков", - добавили в ISW.

Напомним, удары ВСУ с использованием HIMARS по российским складам боеприпасов, тыловым подразделениям и пунктам управления снижают возможности российской артиллерии.

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