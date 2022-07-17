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Путін наказав російським військам захопити Харків і область, - ISW

Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Росії Володимир Путін наказав російським військам захопити місто Харків і решту неокупованої Харківської області, попри крайню малоймовірність успіху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

З 26 червня російські сили намагаються взяти Дементіївку на північ від міста Харкова, хоча захоплення міста має обмежене значення для завдання захисту російської території від українських наступальних дій.

16 липня Головне управління розвідки України оприлюднило перехоплену розмову, в якій російський солдат заявив, що його командир не дбає про свої втрати, а хоче тільки дістатися до Харкова.

"Підтримувана Росією окупаційна влада продовжує створювати умови для анексії Харківської області за межами утримуваної в даний час території", - йдеться у звіті ISW.

Глава окупаційного уряду Харківської області Віталій Ганчев і глава "ЛНР" Леонід Пасічник 16 липня підписали угоду про взаємну співпрацю і оборону, яка вказує на те, що російська влада в Харківській області створює умови для довгострокової окупації.

Ганчев раніше оголосив, що окупована Харківська область буде складатися з Куп'янського, Ізюмського, Вовчанського та Харківського районів, що включає в себе територію, яку російські сили ще не контролюють.

"Російські сили, ймовірно, будуть непослідовно посилювати спроби наземного наступу на північ від міста Харкова найближчими днями, щоб відобразити триваючі територіальні амбіції в Харківській області, але навряд чи їм вдасться домогтися значних територіальних успіхів. Російські сили продовжували артилерійські удари вздовж всієї лінії зіткнення і по місту Харків", - додали в ISW.

Нагадаємо, удари ЗСУ з використанням HIMARS по російських складах боєприпасів, тилових підрозділах і пунктах управління знижують можливості російської артилерії.

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