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Путин приказал прокуратуре собирать доказательную базу "преступлений нацбатальонов" Украины

Новина українською →
Понедельник 25 апреля 2022 14:23
Путин приказал прокуратуре собирать доказательную базу "преступлений нацбатальонов" Украины Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о нарушении международного права со стороны, якобы, "националистических и иностранных наемников" на территории Украины. Приказал собирать базу доказательств для международного суда.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание Lenta.ru.

Как отметил Путин, в ходе войны против Украины, наши защитники, якобы, "убивали мирных жителей и использовали детей как живой щит".

Он приказал сотрудникам следственных органов и прокуратуре детально фиксировать "преступления украинских националистов", чтобы подготовить доказательную базу для суда. Также он заявил о важности проведения разбирательств вокруг провокаций против российских военных, в частности с использованием иностранных СМИ и социальных сетей.

Война России против Украины продолжается шестьдесят один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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