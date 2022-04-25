Путін наказав прокуратурі збирати доказову базу "злочинів нацбатальйонів" України
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про порушення міжнародного права з боку, нібито, “націоналістичних й іноземних найманців” на території України. Наказав збирати базу доказів для міжнародного суду.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Lenta.ru.
Як відзначив Путін, в ході війни проти України, наші захисники, нібито, "вбивали мирних жителів й використовували дітей, як живий щит".
Він наказав співробітникам слідчих органів й прокуратурі детально фіксувати "злочини українських націоналістів", щоб підготувати доказову базу для суду. Також він заявив про важливість проведення розглядів навколо провокацій проти російських військових, зокрема з використанням іноземних ЗМІ та соціальних мереж.
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