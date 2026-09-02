Путін пригрозив "відповіддю" на слова Зеленського про закрите небо Росії

"Якщо це сказано вголос - то це заявка на державний тероризм. З терористами переговорів не ведемо", - заявив Путін, коментуючи заяву Зеленського щодо закриття неба над Росією.

За словами диктатора, Росія знайде, чим відповісти на такі заяви.

Путін також повідомив, що Збройним силам Росії дали вказівку готувати й завдавати масованих ударів по енергетиці України:

"Вони б'ють по наших об'єктах, отримають відповідь", - сказав диктатор.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна починає закривати небо над Росією - російський повітряний простір, за його словами, стає небезпечним для цивільної авіації через масову присутність дронів. При цьому президент наголосив, що Київ не загрожує цивільній авіації, а лише попереджає міжнародні авіакомпанії та страховиків про необхідність зважати на ці ризики.