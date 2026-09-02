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Путин пригрозил "ответом" на слова Зеленского о закрытом небе России

01:00 02.09.2026 Ср
2 мин
Диктатор уже дал указание готовить массированные удары по энергетике
aimg Екатерина Коваль
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин назвал заявление Зеленского о закрытии неба над Россией "заявкой на государственный терроризм", заявив, что с террористами переговоров Москва не ведет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Путина, проведенную после саммита ШОС.

"Если это сказано вслух - это заявка на государственный терроризм. С террористами переговоров не ведем", - заявил Путин, комментируя заявление Зеленского о закрытии неба над Россией.

По словам диктатора, Россия найдет, чем ответить на подобные заявления.

Путин также сообщил, что Вооруженным силам России дали указание готовить и наносить массированные удары по энергетике Украины:

"Они избивают по нашим объектам, получат ответ", - сказал диктатор.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начинает закрывать небо над Россией - российское воздушное пространство, по его словам, становится опасным для гражданской авиации из-за массового присутствия дронов. При этом президент подчеркнул, что Киев не угрожает гражданской авиации, а лишь предупреждает международные авиакомпании и страховщиков о необходимости учитывать эти риски.

Напомним, СМИ ранее писали, что в начале года украинские чиновники якобы предлагали Зеленскому атаковать московские аэропорты дронами , но план был приостановлен. Он предусматривал запуск до 1000 дронов в сутки на аэропорты Москвы и в окрестностях - дешевые автономные дроны должны были самостоятельно находить и поражать цели без участия оператора.

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