Путин пригрозил перекрыть газ, если ЕС введет лимит цен

Российский диктатор напомнил о контрактных обязательствах и заявил, что лимит цен якобы нарушает их.

"Есть контрактные обязательства, контракты на поставку, а если будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам, то мы их просто выполнять не будем", - сказал он.

При этом Путин в очередной раз пригрозил, что перекроет газ, если ЕС ограничит цены.

"И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам и, в данным случае, экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут не будем поставлять", - заявил глава Кремля.