Если нужно будет - включим: Путин о "Северном потоке - 2"
Россия якобы не жалеет из-за строительства газопровода "Северный поток - 2", Готова запустить его, если возникнет в этом необходимость.
Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Восточный экономический форум.
Во время Восточного экономического форума, глава Кремля Владимир Путин заявил, что для включения "Северного потока - 2" якобы достаточно "лишь нажать кнопку" хоть завтра, однако России этого не дают сделать.
"Мы ничего зря не строим. Мы технологии получили соответствующие, отработали. Если нужно будет, пожалуйста, мы включим "Северный поток - 2", - заявил Путин.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Германия не планирует соглашаться запускать "Северный поток - 2" даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы.
Между тем фракция "Свободной демократической партии Германии", входящая в коалицию в Бундестаге, призывает демонтировать газопровод. Президент Польши Анджей Дуда также призвал к ликвидации "Северного потока - 2".
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