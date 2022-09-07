Путін пригрозив перекрити газ, якщо ЄС введе ліміт цін

Російський диктатор нагадав про контрактні зобов'язання і заявив, що ліміт цін нібито порушує їх.

"Є контрактні зобов'язання, контракти на поставку, а якщо будуть прийматися якісь рішення політичного характеру, що суперечать контрактам, то ми їх просто виконувати не будемо", - сказав він.

При цьому Путін в черговий раз пригрозив, що перекриє газ, якщо ЄС обмежить ціни.

"І взагалі не будемо нічого поставляти, якщо це суперечить нашим інтересам і, в даному випадку, економічним. Ні газ не будемо поставляти, ні нафту, ні вугілля, ні топковий мазут не будемо поставляти", - заявив глава Кремля.