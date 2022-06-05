Путин пригрозил новыми ударами по Украине, назвав "возней" поставки оружия с Запада

Президент РФ Владимир Путин заявил, что будут наносить новые удары по территории Украины, если вооружения "будут и будут поставляться".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.
"Но, если они будут и будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", - сказал Путин.
Кроме того, Путин назвал "возней" решение западных стран о поставке Украине дополнительных вооружений. По его словам, поставки оружия станут причиной затягивания войны в Украине.
"Вообще, вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружений, на мой взгляд, имеет только одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт", - сказал Путин.
Как сообщалось, ранее подобную риторику высказывал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Так, Россия считает, что поставки вооружения в Украину создают риски вовлечения третьих стран в конфликт. Лавров "предупредил" Запад о возможных последствиях.
Напомним, сегодня утром в Дарницком и Днепровском районах Киева прогремели несколько взрывов.
Позже стало известно, что в результате ракетного удара пострадал один человек.
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