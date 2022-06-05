Путин пригрозил новыми ударами по Украине, назвав "возней" поставки оружия с Запада

Президент РФ Владимир Путин заявил, что будут наносить новые удары по территории Украины, если вооружения "будут и будут поставляться".

"Но, если они будут и будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", - сказал Путин.

Кроме того, Путин назвал "возней" решение западных стран о поставке Украине дополнительных вооружений. По его словам, поставки оружия станут причиной затягивания войны в Украине.

"Вообще, вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружений, на мой взгляд, имеет только одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт", - сказал Путин.