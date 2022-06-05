Путін пригрозив новими ударами по Україні, назвавши "метушнею" постачання зброї із Заходу

Президент РФ Володимир Путін заявив, що завдаватиме нових ударів по території України, якщо озброєння "будуть і будуть поставлятися".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс.
"Але, якщо вони будуть і поставлятимуться, з цього ми робитимемо відповідні висновки і застосовуватимемо свої засоби ураження, яких у нас достатньо, для того, щоб завдавати ударів по тим об'єктам, по яких ми поки що не наносимо", - сказав Путін.
Крім того, Путін назвав "метушнею" рішення західних країн про постачання Україні додаткових озброєнь. За його словами, постачання зброї стане причиною затягування війни в Україні.
"Взагалі, вся ця метушня навколо додаткових поставок озброєнь, на мій погляд, має лише одну мету - затягнути якнайдалі збройний конфлікт", - сказав Путін.
Як повідомлялося, раніше подібну риторику висловлював і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Так, Росія вважає, що постачання озброєння в Україну створює ризики залучення третіх країн до конфлікту. Лавров "попередив" Захід про можливі наслідки.
Нагадаємо, сьогодні зранку у Дарницькому та Дніпровському районах Києва пролунали декілька вибухів.
Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару постраждала одна людина.
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