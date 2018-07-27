Путін запросив Трампа в Москву для особистої зустрічі

Також він прийняв запрошення Трампа відвідати Вашингтон

Президент Росії Володимир Путін сьогодні, 27 липня, прийняв запрошення від президента США Дональда Трампа відвідати Вашингтон, а також запросив американського президента відвідати Москву для особистої зустрічі. Про це повідомляє AFP.

"Путін каже, що "готовий відправитися до Вашингтону", - повідомляє агенство, додавши, що російський президент запросив Трампа здійснити візит до Москви.

Skynews повідомляє, що Путін запросив Трампа в Москву провести особисту зустріч. За даними російських ЗМІ, влади РФ вже направили Трампу запрошення відвідати Москву.

"Можна критикувати його за те, що він робить, і багато хто займається цією критикою, але одне абсолютно очевидно - він прагне виконати свої передвиборчі обіцянки", - цитують Путіна російські ЗМІ.

Нагадаємо, раніше спікер Палати представників Конгресу США Пол Райан повідомив, що Путіна, в разі його візиту до Вашингтону восени 2018 року, більше не запрошуватимуть виступити перед Конгресом США. За його словами, представники Конгресу точно не запросять Путіна виступити на спільному засіданні Сенату і Палати представників.

Як відомо, Трамп 19 липня 2018 року, доручив своєму раднику з національної безпеки Джону Болтону запросити Путіна до Вашингтону. Чергова зустріч лідерів США і Росії може відбутися вже цієї осені. Представник Білого дому Сара Сандерс раніше написала, що президенти США і Росії узгодили "постійний діалог на робочому рівні між співробітниками Рад безпеки двох країн".

Відзначимо, що два президенти провели 16 липня першу зустріч в Гельсінкі. Тоді Трамп підкреслив, що його саміт з Путіним мав величезний успіх, а на новій зустрічі сторони приступлять до імплементації деяких з обговорених питань. Зокрема, такими питаннями глава США назвав боротьбу з тероризмом і питання України.